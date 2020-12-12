300 ريال للمخيم في المخططات والضوابط قريبا

واصلت البلديات التصدي للمخيمات المخالفة المنتشرة في أطراف المدن وداخلها، التي يؤجرها ملاكها بـ300 ريال لـ12 ساعة.

وأكد المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، أحمد بن إبراهيم المسيند، أن الوزارة لم تعلن أي ضوابط متعلقة بالتخييم خلال موسمي الشتاء والربيع لهذا العام.

وأشار إلى أن هناك لجانا حكومية متخصصة تعمل على وضع ضوابط التخييم في المملكة، سواء المخيمات الموسمية أو المخيمات الدائمة، وفي حال انتهاء اللجان من وضع الضوابط والاشتراطات للتخييم فسيتم نشرها على المنصات الرسمية.

سبق لأمانة منطقة المدينة المنورة إزالة أكثر من 65 مخيما وضعت في مخططات تابعة لإسكان المنطقة في مارس، وانتقلت تلك المخيمات لمواقع أخرى مع دخول الشتاء، وفي المنتزهات البرية.

ولا تخضع المخيمات إلى أنظمة أو قوانين، حيث يتم التواصل مع ملاكها من خلال أرقام الهواتف المنشورة في مواقع التواصل.