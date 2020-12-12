الإغاثة السعودية تكافح العمى لدى 33 ألفا في 4 دول

أجرى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020، 4595 عملية جراحية متفرقة في مجال مكافحة العمى والأمراض المسببة له، إضافة إلى توزيع 6882 نظارة طبية وتقديم وصفات وعلاجات متنوعة، استفاد منها 32.766 فردا في اليمن، والسودان، وبنجلاديش، ونيجيريا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

أنواع الخدمات

ففي اليمن نفذ فريق المركز 1750 جراحة في محافظتي المكلا وعدن، كما قام بالكشف على 6047 مريضًا مع توزيع أكثر من 1731 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي التدخل الجراحي. أمّا في السودان أجرى أطباء المركز 800 عملية جراحية، والكشف على 5000 حالة، إضافة إلى توزيع 800 نظارة طبية وقطرات خاصة للأعين، وذلك في ولايات الخرطوم، وأم درمان، والكلاكلة، ومدني. كما أجرى الفريق الطبي التطوعي في مدينتي رانجبور و راجشاهي بجمهورية بنجلاديش 809 عمليات جراحية، والكشف على 5979 فردًا، وتوزيع ما يقارب 1688 نظارة طبية للمرضى الذين يعانون خللا أو ضعفا في الإبصار.

كذلك قام الفريق التطوعي في نيجيريا بتنفيذ 1600 جراحة لإزالة الماء الأبيض والماء الأزرق والظفرة وعلاج انسداد القناة الدمعية وغيرها، والكشف على 15.740 حالة، وصرف 2663 نظارة طبية مع تقديم علاجات مناسبة للمحتاجين في مدينتي كانو وبوتشي.

وتأتي الحملات الطبية التي يمولها وينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في الدول ذات الاحتياج بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وضمن الواجب السعودي في تلبية النداء الإنساني تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.

مساعدات للنيجر

قام فريق المركز بتوزيع 23 طنًا و 112 كيلوغرامًا من المواد الغذائية للمتضررين من الفيضانات في مخيم ليبدروم بنواحي نيامي عاصمة جمهورية النيجر، استفاد منها 1512 فردا. وتأتي هذه المساعدات في إطار مشروع توزيع 100 طن من المواد الغذائية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية النيجر. يستفيد منها 18.627 فردا.

الأعمال في باكستان

وزع المركز 800 حقيبة شتوية تحتوي على البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية والشالات النسوية في قرية كرم آباد بمنطقة شترال في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4800 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 22.550 كسوة شتاء للمحتاجين بالمناطق الأكثر برودة في باكستان.

دورات تنموية

قام فريق مشروع «مهارتي بيدي-2» لتحسين سبل العيش للأيتام الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعقد دورة تدريبية في مجال البيطرة بمركز الاستشارات والتنمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة مأرب.

وسيستفيد من الدورة 28 متدربًا ومتدربة على مدى 125 ساعة تدريبية لتمكينهم في مجال البيطرة والثروة الزراعية الحيوانية، الذي يُعد من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي. ويأتي مشروع «مهارتي بيدي-2» لإيجاد فرص اقتصادية ومهنية، وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل وتدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنياً واقتصاديا.

خدمات مكافحة العمى في 4 دول

* اليمن

1.750 عملية جراحية

1.731 نظارة طبية

* السودان

800 عملية جراحية

800 نظارة طبية وقطرات خاصة للأعين

* بنجلاديش

809 عمليات جراحية

1.688 نظارة طبية

* نيجيريا

1.600 جراحة لإزالة الماء الأبيض والماء الأزرق والظفرة وعلاج انسداد القناة الدمعية وغيرها

2.663 نظارة طبية