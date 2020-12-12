6 معايير لتقديم الخدمة في مؤسسات الطوافة

صرح نائب رئيس مؤسسة مطوفي الدول العربية، المطوف الدكتور محمد بياري، بأن دليل تصنيف مستوى تقديم الخدمة بمؤسسات الطوافة، الذي وضعته وزارة الحج والعمرة، يتضمن 6 معايير أساسية، تشتمل على توصيف الخدمات وآليات التعاقد ومكونات حزم الخدمات وآلية تسعير الخدمة وضمانات تقديم الخدمة، وكل ما تراه الوزارة مما يندرج تحت التصنيف الكمي والنوعي وآلية التسعير.

هيكلة الإدارات

قال «بياري» لـ«دوت الخليج» إن المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، ممثلة في لجنة التحول، ستبدأ دراسة هيكلة بعض الإدارات حسب المنظومة المستقبلية في الخطة العامة للتحول لشركات مساهمة مغلقة، سعيا لرفع جودة الخدمة المقدمة للحاج والمعتمر.

وأضاف أنه سيتم، من خلال الهيكلة، تحديد العدد الأمثل للوظائف وعلاقاتها وتفاعلاتها، ومن ثم تحديد المسؤليات والوظائف الرئيسية، وخطوط الربط بينها سواء على مستوى الإدارة أو على مستوى الأقسام المختلفة، مما يسهم في تحقيق إستراتيجية الشركة المعتمدة وأهدافها.

كمي ونوعي

أفاد «بياري» بأن المؤسسة التزمت بالمعايير التي وضعتها الوزارة في خطة التحول، ومن ذلك تطبيق دليل التصنيف الكمي والنوعي، لافتا إلى أن الهدف من هذا الإجراء رفع مستوى الخدمة المقرونة بجودتها مع تقديمها بسعر مناسب وواضح لكل حاج ومعتمر وزائر للأراضي المقدسة، مشددا على أن المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الحج، تحرص على تحقيق أهداف «رؤية 2030» في ملف الضيافة، وزيادة أعداد القادمين إلى مكة المكرمة للحج والعمرة والزيارة، وذلك لن يكون إلا بتحقيق المعايير العالمية في تقديم الخدمة، وتسهيل كل ما يمكن في رحلة الحاج والمعتمر منذ مغادرته بلاده حتى عودته سالما غانما مأجورا بإذن الله.

مستوى الخدمات

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف، المهندس عباس بن عبدالغني قطان، أن المؤسسة خطت خطوات كبيرة في عملية التحول نحو شركة مساهمة مغلقة، بغية رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقد أقرت مؤسسة مطوفي الدول العربية البدء بتفعيل المكونات التنظيمية لخطة التحول المُمَكنة، لتطبيق دليل التصنيف الكمي والنوعي وذلك من خلال لجنة التحول في المؤسسة.

وواصلت المؤسسة خطواتها نحو التحول من خلال اجتماعها مع الاستشاري الإداري لملف التحول من أجل مناقشة خطة تطبيق دليل التصنيف الكمي والنوعي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة، وبحث مدى توافقها مع خطة التحول.

مشروع التحول

ركز الاجتماع على مناقشة اعتماد الوزارة دليل التصنيف الكمي والنوعي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة، الذي يهدف إلى تنظيم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع مستوى جودتها.

وأقر الاجتماع البدء بتفعيل المكونات التنظيمية لخطة التحول المُمَكنة لتطبيق دليل التصنيف الكمي والنوعي.

المعايير

1 توصيف الخدمات

2 آليات التعاقد

3 مكونات حزم الخدمات

4 آلية تسعير الخدمة

5 ضمانات تقديم الخدمة

6 التصنيف الكمي والنوعي وآلية التسعير