مكافحة الإنفلونزا الموسمية بطب نجران

نظمت كلية الطب بجامعة نجران بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب حملة توعوية ضد الإنفلونزا الموسمية، وذلك في حديقة الملك فهد «غابة سقام». وانطلقت الحملة بمشاركة عدد من طلاب وطالبات كلية الطب والمختصين، تم خلالها تقديم اللقاح للزوار، وبلغ عدد المستفيدين 100 شخص من مختلف فئات المجتمع إلى جانب عدد كبير من الزوار الذين تمت توعيتهم.

كما قدم الطلبة المتطوعون في الحملة المعلومات للزوار حول فوائد اللقاح ودوره في تجنب المستفيدين من الإصابة بالإنفلونزا. وهدفت الحملة إلى توعية المجتمع تجاه الإنفلونزا الموسمية، وأهمية اللقاح، إضافة إلى توضيح الفئة الأكثر عرضة للإصابة، والتعريف باللقاح.

وتأتي هذه الحملة استشعاراً من دور الجامعة تجاه المجتمع، واستفادةً من إمكانات الجامعة المتنوعة.