54 مليون مخالفة مرورية والرياض وجازان الأعلى

ووفقا للإحصاءات، سجلت 4 مناطق ارتفاعات متفاونة في عدد المخالفات عن العام الذي قبله، تصدرتها الرياض بـ92 %، بينما تصدرت منطقة مكة المكرمة باقي المناطق الـ9 التي سجلت انخفاضا بـ99 %.
ارتفاع وانخفاض
بحسب الإحصاءات، بلغ إجمالي المخالفات المرورية بمنطقة الرياض 53.970.835 مخالفة، مرتفعة 92 % عن العام الذي قبله.
وجاء ثاني المناطق ارتفاعا جازان بـ34435، مرتفعة 86 %، تلتها الجوف بـ24640 مخالفة بـ41.8 %، وحلت رابعا الباحة بـ10072 بـ34.6 %. بينما سجلت باقي المناطق الـ9 انخفاضا في المخالفات، وسجلت مكة المكرمة أعلى نسبة انخفاض بـ99 %، إذ بلغت 87134 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ68984 (94.5 %)، ثم تبوك بـ7309 (77.4 %).
السرعة والوقوف الخاطئ
أظهرت الإحصاءات استحواذ السرعة الزائدة على النسبة من المخالفات بـ30.657.678 مخالفة بـ56.3 % من إجمالي المخالفات، تلتها مخالفات عدم ربط حزام الأمان بـ11.007.013 مخالفة (20.2 %)، ثم الوقوف الخاطئ بـ4.332.261 (8 %).
المخالفات المرورية
54.388.436 2019
38.805.310 2018
30.657.678 سرعة زائدة
7.698 تجاوزا خاطئا
1013580 قيادة بدون رخصة
278136 تجاوز الإشارة المرورية
65304 عدم وجود أو طمس لوحات
4332261 وقوف خاطئ
282 دوران غير نظامي
11007013 عدم ربط حزام الأمان
814272 تظليل
3086288 استخدام الهاتف في أثناء القيادة
1073 تفحيط
9737 تحميل ركاب
36751 عكس سير
3078363 مخالفات أخرى
مناطق مرتفعة
الرياض
53.970.835 2019
28.021.075 2018
92.6 % نسبة الارتفاع
جازان
34435 2019
18511 2018
86 % نسبة ارتفاع
الجوف
24640 2019
17367 2018
41.8 % نسبة ارتفاع
الباحة
10072 2019
7479 2018
34.6 % نسبة ارتفاع
مناطق انخفضت
مكة المكرمة
87134 2019
8.981.023 2018
99 % نسبة انخفاض
>
الشرقية
68984 2019
1.256.525 2018
94.5 % نسبة انخفاض
>
تبوك
7309 2019
32342 2018
77.4 % نسبة انخفاض
>
نجران
19797 2019
64743 2018
69.5 % نسبة انخفاض
>
عسير
31121 2019
91607 2018
66.1 % نسبة انخفاض
>
الحدود الشمالية
6773 2019
18646 2018
63.7 % نسبة انخفاض
>
القصيم
53721 2019
141675 2018
62.1 % نسبة انخفاض
>
المدينة المنورة
48342 2019
105998 2018
54.4 % نسبة انخفاض
>
حائل
25273 2019
48319 2018
47.7 % نسبة انخفاض
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