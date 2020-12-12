54 مليون مخالفة مرورية والرياض وجازان الأعلى

كشفت إحصاءات الإدارة العامة للمرور عن تسجيل 54 مليونا و388 ألفا و436 مخالفة مرورية خلال العام الماضي 2019، بنسبة ارتفاع تجاوزت 40.1 % مقارنة بـ2018 الذي بلغت فيه 38.805.310 مخالفات، استحوذت منطقة الرياض منها على 99.2 %.

ووفقا للإحصاءات، سجلت 4 مناطق ارتفاعات متفاونة في عدد المخالفات عن العام الذي قبله، تصدرتها الرياض بـ92 %، بينما تصدرت منطقة مكة المكرمة باقي المناطق الـ9 التي سجلت انخفاضا بـ99 %.

ارتفاع وانخفاض

بحسب الإحصاءات، بلغ إجمالي المخالفات المرورية بمنطقة الرياض 53.970.835 مخالفة، مرتفعة 92 % عن العام الذي قبله.

وجاء ثاني المناطق ارتفاعا جازان بـ34435، مرتفعة 86 %، تلتها الجوف بـ24640 مخالفة بـ41.8 %، وحلت رابعا الباحة بـ10072 بـ34.6 %. بينما سجلت باقي المناطق الـ9 انخفاضا في المخالفات، وسجلت مكة المكرمة أعلى نسبة انخفاض بـ99 %، إذ بلغت 87134 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ68984 (94.5 %)، ثم تبوك بـ7309 (77.4 %).

السرعة والوقوف الخاطئ

أظهرت الإحصاءات استحواذ السرعة الزائدة على النسبة من المخالفات بـ30.657.678 مخالفة بـ56.3 % من إجمالي المخالفات، تلتها مخالفات عدم ربط حزام الأمان بـ11.007.013 مخالفة (20.2 %)، ثم الوقوف الخاطئ بـ4.332.261 (8 %).

المخالفات المرورية

54.388.436 2019

38.805.310 2018

30.657.678 سرعة زائدة

7.698 تجاوزا خاطئا

1013580 قيادة بدون رخصة

278136 تجاوز الإشارة المرورية

65304 عدم وجود أو طمس لوحات

4332261 وقوف خاطئ

282 دوران غير نظامي

11007013 عدم ربط حزام الأمان

814272 تظليل

3086288 استخدام الهاتف في أثناء القيادة

1073 تفحيط

9737 تحميل ركاب

36751 عكس سير

3078363 مخالفات أخرى

مناطق مرتفعة

الرياض

53.970.835 2019

28.021.075 2018

92.6 % نسبة الارتفاع

جازان

34435 2019

18511 2018

86 % نسبة ارتفاع

الجوف

24640 2019

17367 2018

41.8 % نسبة ارتفاع

الباحة

10072 2019

7479 2018

34.6 % نسبة ارتفاع

مناطق انخفضت

مكة المكرمة

87134 2019

8.981.023 2018

99 % نسبة انخفاض

>

الشرقية

68984 2019

1.256.525 2018

94.5 % نسبة انخفاض

>

تبوك

7309 2019

32342 2018

77.4 % نسبة انخفاض

>

نجران

19797 2019

64743 2018

69.5 % نسبة انخفاض

>

عسير

31121 2019

91607 2018

66.1 % نسبة انخفاض

>

الحدود الشمالية

6773 2019

18646 2018

63.7 % نسبة انخفاض

>

القصيم

53721 2019

141675 2018

62.1 % نسبة انخفاض

>

المدينة المنورة

48342 2019

105998 2018

54.4 % نسبة انخفاض

>

حائل

25273 2019

48319 2018

47.7 % نسبة انخفاض