مصادرة لحوم فاسدة بالمجاردة

جاء ذلك من خلال جولات المراقبين الصحيين اليومية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة في المحافظة والمراكز التابعة، كما تم رصد بعض المخالفات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأكد رئيس البلدية عايض إبراهيم المحجاني، استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، منوهاً للجميع بأنه في حال وجود مخالفة يتم الإبلاغ عبر 940، وسيتم مباشرة البلاغات فوراً.
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