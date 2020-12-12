الولايات المتحدة تعلن بدء توزيع لقاح كورونا

2020-12-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وصول أول دفعات اللقاح الذي تنتجه شركة “فايزر” المضاد لفيروس كورونا لمراكز التطعيم بالبلاد يوم الاثنين.

وتبدأ عملية توزيع لقاح كورونا في الولايات المتحدة يوم الاثنين، حيث سيحصل نحو 150 موقعًا على لقاح فايزر، بحسب الجنرال جوستاف بيرنا المسؤول بالبرنامج الأمريكي لإنتاج اللقاحات.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن 450 موقع توزيع في الولايات المتحدة سيحصلون على اللقاحات بحلول يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكشف بيرنا خلال مؤتمر صحفي عن بدء عملية نقل اللقاح من المصانع إلى نحو 636 موقعًا في مختلف البلاد.

وتشمل المواقع عددًا من المستشفيات وأماكن أخرى للتوزيع قادرة على تلبية متطلبات التخزين شديد البرودة للقاح كورونا.

وقال المسؤول الأمريكي: إنه في خلال 3 أسابيع يجب تسليم اللقاحات إلى الصيدليات المحلية والأماكن الأخرى لتوزيع الجرعات.

وأكد بيرنا وصول لقاح كورونا إلى مراكز التوزيع صباح يوم الاثنين، لتبدأ عملية حقن العاملين الصحيين، ومن ثم البدء في عملية التطعيم.

