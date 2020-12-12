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فيديو.. إجراءات وهمية وأسعار مرتفعة بمراكز فحص السيارات
متابعات الخليج 365 - الرياض
يعاني بعض عملاء مراكز فحص السيارات، من الأسعار المبالغ فيها والإجراءات الوهمية وأعمال الخداع بدلًا من مساعدتهم في فحص سياراتهم لتنتشر الشكاوى من تلك الممارسات.
وكشف تقرير لبرنامج “120” على قناة “الإخبارية”، اليوم السبت، أن أسعار الفحص تختلف من سيارة إلى أخرى والتي تتراوح من 150- 200 ريالًا إلى 350 ريالًا، وقد تزيد بناءً على نوعية الفحص.
وأوضح التقرير، أن بعض المشترين يتفاجؤون بعد إتمام عملية شراء السيارة بعيوب فنية في المركبة وعندما يأتون إلى مراكز الفحص يقولون: “نحن فحصنا في تلك الفترة، وتلك الفترة كان لا يوجد فيها شيء”؛ ليتضح أن بعض البائعين للمركبات يكون هناك اتفاق ضمني غير معلن ما بينهم وبين أصحاب تلك المراكز لإخفاء بعض العيوب الفنية من تلك المركبات.
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