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صور .. الشهيد يجري تدريبه الأخير قبل مواجهة الفرسان
في نهائي دوري الدرجة الثالثة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الشهيد، اليوم، تدريبه الأخير على ملعب النادي، قبل مواجهة الغد أمام الفرسان في نهائي دوري الدرجة الثالثة “مجموعة عسير”، والتي ستكون في تمام الثانية والنصف ظهرًا على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حيث تركزت الحصة التدريبية الأخيرة على الجوانب الفنية واللياقية، وتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية، كما تدرب اللاعبون على تنفيذ ضربات الترجيح.
من جهته أكد مدرب فريق الشهيد، فيصل حكمي، أن الفريق أكمل جاهزيته للقاء، وقال: الفريق في كامل جاهزيته الفنية والبدنية، ولا ينقص الفريق سوى تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله، وقدم شكره لإدارة النادي بقيادة رئيس النادي محمد الحسين الفلقي على متابعته المستمرة ودعمه لمسيرة النادي خلال منافسات الموسم.
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