شكرا لقرائتكم خبر توقيع إنشاء وتشغيل مجمع مدارس للبنين والبنات بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أمانة منطقة المدينة المنورة أخيرا عقدا استثماريا جديدا لإنشاء وتشغيل مجمع مدارس للبنين والبنات شرق المدينة، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، على مساحة تبلغ 21.713 م2 وبطاقة استيعابية تصل إلى 3000 طالب وطالبة.

ويشمل العقد الاستثماري إقامة مشروع تعليمي على طريق هلال بن أمية شرق المدينة المنورة، ليقدم برامج تعليمية مميزة في بيئة جاذبة تحرص على التحسين المستمر في جودة التعليم، وتتلاءم مع البيئة التعليمية لإثراء المحتوى العلمي والتقني ومواكبة التطور العلمي ضمن بيئة تربوية جاذبة ومحفزة على الإبداع والمنافسة بفكر عصري.

يشار إلى أن أمانة منطقة المدينة تسعى من خلال الاستثمارات الجديدة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في مجال التعليم بالمنطقة، وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية ورفع مستوى جودة الحياة والتوسع في تقديم خيارات تعليمية متنوعة لأهالي المدينة المنورة.