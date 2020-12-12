شكرا لقرائتكم خبر 411 مبادرة تعزز سلوك القدوة في العالم الرقمي بملتقى مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت لجان تحكيم مبادرات ملتقى مكة الثقافي تقييم مبادرات موضوع الملتقى هذا العام، كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟ قدمتها الجهات الحكومية والأهلية والأفراد بالمنطقة، والبالغ عددها 411 مبادرة.

وأوضحت أمانة الملتقى أن لجان التحكيم شكلت من أستاذة متخصصين في مجال الحوسبة والأنظمة الرقمية من كليات علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعات منطقة مكة المكرمة، ويحملون درجات علمية في تخصصات تقنية متنوعة، مبينة أنهم متخصصون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأشارت إلى أن اللجان باشرت التقييم والتحكيم لجميع المبادرات المؤسسية والفردية، خلال 10 أيام بعد إغلاق بوابة استقبال المبادرات عبر منصة مبادراتي الالكترونية مضيفة بأن خطوات التحكيم تراعي العدالة والشفافية والشمولية لجميع الجوانب المتطلبة لتقييم أثر المبادرة الرقمية، منها تنوع وحجم الفئة المستهدفة ووضوح منهجية وخطوات التنفيذ والكفاءة.

وبينت الأمانة أن لجنة التحكيم ولضمان متابعة سير العمل لتنفيذ المبادرات الرقمية تراجع بعد المرحلة الأولى من التقييم التقارير الدورية التي يقدمها المبادرون، للتأكد من تعزيز أثر المبادرة وتعظيم فائدتها.

وتابعت «جرى تحكيم المبادرات وفق عوامل عدة، ومدى ارتباطها بأهداف الملتقى الخمسة في دورته لهذا العام، والتي تسعى لتعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات، بناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية، كذلك دعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز مكة الذكية، وتفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الرقمية الحديثة، وأتمتة العمل لربط الجهات الحكومية بالمنطقة مع الإمارة الكترونيا».

أنواع المبادرات:

التحولية: يشرف عليها الملتقى، وتقدم من جهة أو أكثر بحيث تتكامل فيها الجهود لخدمة أهداف الملتقى.

مبادرات الأفراد: تقدم كمشاركات فردية يقدمها الأفراد لتحقيق أهداف الملتقى لهذا العام.

المؤسسية:مبادرات تقدمها الجهات الحكومية والخاصة بشكل منفرد ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي.

الجوائز:

الإبداع للمبادرات المؤسسية:يتضمن هذا الفرع جوائز مخصصة للجهات المشاركة في فعاليات الملتقى، بحيث تكرم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات.

الإبداع للمبادرات الفردية:يتضمن هذا الفرع جوائز مخصصة للمشاركات الفردية كمبادرات تقنية رقمية، بحيث تكرم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية.

الإبداع لمبادرات المحافظات:تهدف إلى إشراك المحافظات في الحراك الثقافي والتنموي في المنطقة، وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية مدنهم في شتى المجالات المتعلقة بالعالم الرقمي.