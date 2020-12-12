السبعاني يحتفي بزفاف محمد

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كما حضر الحفل عدد من المسؤولين والأقارب والزملاء من جامعة الأعمال والتكنولوجيا، وفي مقدمتهم رئيس الجامعة الدكتور عبدالله دحلان.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط حضور لفيق من أعيان مدينة سبت العلاية ازدانت بهم قاعة أفراح بأحد فنادق جدة، احتفل علي السبعاني بزواج ابنه الدكتور المهندس محمد السبعاني على كريمة المهندس علي آل مساعد القرني.كما حضر الحفل عدد من المسؤولين والأقارب والزملاء من جامعة الأعمال والتكنولوجيا، وفي مقدمتهم رئيس الجامعة الدكتور عبدالله دحلان.

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