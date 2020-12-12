2020-12-12

الأرصاد تتوقع سحبًا رعدية وسماء غائمة بعدة مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير، غدًا الأحد.

وأوضح تقرير الأرصاد، أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد عرعر أقل درجة حرارة بـ 8 درجات مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16- 38 كم/ ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16- 38 كم/ ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

