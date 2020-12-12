هذا ما قاله خبير بمنظمة الصحة لـ”المواطن” عن لقاحات كورونا

2020-12-12

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

قال خبير الوبائيات بمنظمة الصحة العالمي بإقليم شرق المتوسط الدكتور أمجد الخولي لـ”متابعات الخليج 365” عقب التوصل لعدة لقاحات لكورونا: إن هناك بارقة أمل تبشر بقرب انتهاء الجائحة، ولكن هذا يتطلب الالتزام بالتطعيم من قبل الفئات التي حددتها كل دولة كأولوية لتلقي التطعيمات.

المرحلة الثالثة للتجارب:

وأضاف: “ينبغي على الأفراد والمجتمعات عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة التي تشكك في مأمونية وفعالية اللقاح، فلدينا الآن عشرة لقاحات وصلت للأطوار الأخيرة من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، ووصول اللقاح لهذه المرحلة يعني أنها قد ثبتت مأمونيتها وسلامتها، وأنه لم تنجم عنها أعراض جانبية أو أن الأعراض الجانبية التي لوحظت بسيطة ولا تشكل خطورة”.

نتائج مرتفعة ومطمئنة:

وأشار إلى أن ما يتم قياسه واختباره في المرحلة الثالثة- والتي تجرى على عشرات الآلاف من المتطوعين- هي فعالية اللقاح ونسبتها أي المدى الذي يحقق فيه اللقاح حماية لمن تم تطعيمهم، وهذه النسبة تتفاوت كما لاحظنا، فهناك لقاح تحدث مصنعوه عن فعالية تصل لـ90% وآخر لـ 95% وهي نتائج مرتفعة ومطمئنة.

معايير السلامة والمأمونية:

وخلص الدكتور أمجد إلى القول: “ما تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية كمنسق لتجارب التضامن لاستحداث لقاح لكوفيد-19 أن النجاح في الوصول للقاح في وقت قياسي تم بمراعاة كافة معايير السلامة والمأمونية والفعالية وفق الدلائل العلمية المتعارف عليها”.

