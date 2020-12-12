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سيدة الأعمال حنان الوابل: انتظروني في النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت حنان محمد الوابل، مديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية، عن حماسها للمشاركة في النسخة القادمة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك بعد زيارتها لمقر مهرجان الملك عبدالعزيز بالصياهد الجنوبية.
وعبرت الوابل عن إعجابها بما شاهدته في النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز من روعة في التنظيم والترتيب، وجمال الإبل عند دخولها للعرض على لجان التحكيم، وعدت المهرجان وجهة سياحية إبداعية.
وبينت الوابل أن الجهود التي بذلها نادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن حثلين وإدارة المهرجان جعلت المهرجان كرنفال عالمي يتوافر إليه الجميع من مختلف دول العالم وينتظره عشاق الإبل في كل عام ليمتعوا أعينهم بجمال الإبل.
وعلى المستوى الاقتصادي أشارت الوابل إلى أن المهرجان يمثل عامل جذب لاستقطاب الاستثمارات بمختلف فئاتها من المستثمرين الصغار ورواد الأعمال انتهاء بكبار المستثمرين من ملاك الإبل وغيرهم.
وأضافت، ما رأيته اليوم هو حدث كبير وله جمهوره وأتمنى التوفيق لجميع المشاركين في المهرجان.
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