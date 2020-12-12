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شكرا لقرائتكم شاهد.. خروج قوات الحكومة الشرعية من أبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لخروج قوات الحكومة الشرعية من أبين
وكان التحالف قد أكد في وقت سابق، الالتزام التام من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري.
وقال التحالف في بيان له: إن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام.
وأوضح التحالف أن خروج قوات الشرعية والانتقالي من أبين وعدن يسير حسب المخطط له.
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