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فيديو.. وادي الباطن جرى 36 كم نتيجة الأمطار وأوقفته الكسارات
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
كشف عضو مركز الفلك الدولي نواف العنزي، أن وادي الباطن جرى مسافة 36 كيلو إلى أن أوقفته الكسارات المتواجدة شمال حفر الباطن، ولو لم تكن هناك كسارات لوصل إلى مسافة 40 كيلو.
وقال العنزي في تصريح لـ”متابعات الخليج 365“: إن وادي الباطن هو امتداد لوادي الرمة الذي يتشكل من المدينة المنورة ثم إلى القصيم ثم يتواصل امتداده حتى وادي الباطن، وفي السنوات الأخيرة تشكلت نفود الثويرات التي فصلت وادي الباطن عن وادي الرمة.
وأضاف العنزي: في الوقت الحالي يعتبر امتداد وادي الباطن من حوض أم عشر الذي تتجمع فيه المياه من الروافد والشقايا ثم يجري من هناك وصولًا إلى حفر الباطن ليمر بوسطها متجهًا شمالًا إلى دولة الكويت ثم إلى شط العرب في العراق.
وتابع: يبلغ طول وادي الباطن 240 كم، وإن علماء الجيولوجيا يتذكرون في العصور السابقة أن الوادي كان تتشكل فيه بحيرات استمرت لعامين، وكانت هناك طيور غريبة متواجدة على هذه البحيرات.
وأشار نواف العنزي أن كمية الأمطار التي هطلت على حفر الباطن ما يقارب 117 ملم مكعب نتيجة جريان أغلب الأودية، ولاحظنا جريان وادي الباطن مسافة 36 كيلو بدءًا من شمال حفر الباطن وصولًا إلى الكسارات شمال المحافظة، والتي ابتلعت المياه وأوقفت جريان الوادي، ولو لم تكن حفر الكسارات موجودة لجرى الوادي مسافة 40 كيلو.
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