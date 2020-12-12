بالفيديو.. تحذيرات محلية من تناول الجراد المنتشر حاليًّا: يصيب بالتسمم

لرشه بمبيدات كيميائية..
أكد مدير عام «مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة»، اليوم السبت، أن أسراب الجراد المنتشرة حاليًّا في المملكة تسبب التسمم لمتناولها.
وخلال مداخلة له، مع قناة «الإخبارية»، قال المهندس محمد الشهراني مدير عام المركز: نحن نكافح الجراد عن طريق مبيدات معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، ولا تؤثر على البيئة.
وأكد الشهراني، أن تناول الإنسان لهذه الأسراب يتسبب في إصابته بالتسمم نظرًا لأنه تم رشها بمبيدات كيميائية، لافتًا إلى تحذيرات وزارة البيئة من تناول هذا الجراد.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تحذيرات محلية من تناول الجراد المنتشر حاليًّا: يصيب بالتسمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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