أسباب وصول إصابات «كورونا» إلى صفر في الحدود الشمالية

سجلت منطقة الحدود الشمالية، حالات صفر بإصابات كورونا، وهي خطوة ضمن خطة الـ14 يومًا التي تسعى إلى الوصول إليها إمارة المنطقة، بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية.

وقال فهد العنزي المتحدث الرسمي باسم مديرية الشؤون الصحية في منطقة الحدود الشمالية، إن أمير المنطقة فيصل بن خالد بن سلطان دشن في محرم الماضي، الخطة الصفرية للمنطقة، وتهدف إلى الوصول إلى حالات صفر كورونا لمدة 14 يومًا متواصلة.

وأوضح متحدث الصحة، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن الخطة الصفرية هي عبارة عن مجموعة من الجهود الحكومية والمجتمعية للوصول إلى صفر حالات إصابات كورونا، مشيرًا إلى أن منطقة الحدود الشمالية وضعت خطة شاملة للوصول إلى حالات صفر كورونا، كانت ضمن خطة وزارة الصحة للوصول بالمناطق ذات الكثافة السكانية الأقل إلى صفر إصابات كورونا.

وأشار إلى أن أمير الحدود الشمالية شكل فريق عمل من الجهات الحكومية إضافة إلى وزارة الصحة، لمراقبة الوضع الوبائي في المنطقة، ما أسفر عن تسجيل صفر حالات في أيام كثيرة بالحدود الشمالية.

ومن أبرز المهام التي كان فريق العمل مكلفًا بها، مراقبة المنشآت الحكومية والمجمعات التجارية والأسواق والميادين العامة وغيرها، في تطبيقها للإجراءات الاحترازية الممثلة في التقيد بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتوفر المعقمات في المنشآت الحكومية وعدم الاختلاط.

وأكد أن هناك وعيًا كبيرًا من المجتمع بمعرفته بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، في المناسبات، مطالبًا بتكاتف الجميع وأن تكون هناك رقابة مشددة من الجهات ذات الصلة.