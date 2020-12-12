شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تنفيذ الشق العسكري يسير حسب المخطط له بانضباطية والتزام والان نبدء بالتفاصيل

قالت قوات التحالف بأن تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات من ابين وعدن يسير حسب المخطط له بانضباطية والتزام، إضافة لالتزام الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري.

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