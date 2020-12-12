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2020-12-12 التحالف: فصل القوات وخروجها من أبين وعدن يسير بانضباطية والتزام متابعات الخليج 365 - الرياض أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الالتزام التام من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري. وقال التحالف في بيان له: إن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام. وأوضح التحالف أن خروج قوات الشرعية والانتقالي من أبين وعدن يسير حسب المخطط له.



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