شكرا لقرائتكم “المواطن ” توثق بالصور منافسات مهرجان الدرعية للفروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض تصوير : خالد الحمودي

وثقت “متابعات الخليج 365” بالصور جانبًا من مسابقات مهرجان الدرعية للفروسية الذي انطلق الخميس الماضي بمشاركة 118 فارساً وفارسة من أكثر من 30 دولة في العالم ولا يزال يتواصل حتى اليوم السبت.

يذكر أن فرسان المملكة كانوا قد حصدوا أولى جوائز مهرجان الدرعية للفروسية في يومه الأول حيث حصل الفرسان عبد الرحمن المطوع، عبد الله أبا الخيل، والأمير فيصل بن فهد بن مساعد، على المراكز الثلاثة الأولى “تباعاً” في سباق قفز الحواجز “فئة نجمة واحدة” ضمن فعاليات المهرجان والتي يحتضنها مركز الدهامي في الدرعية، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية.

وتوج الفارس المطوع بزمن (29.19 ثانية) من دون أي خطأ، فيما حصل الفارس أبا الخيل على المركز الثاني (30.73 ثانية) بدون أي خطأ، والثالث الفارس الأمير فيصل بن فهد بن مساعد (31.89 ثانية) بدون أي خطأ.

كما حصل على المركز الرابع الفارسة الهولندية ماندي جوترد بزمن (33.36 ثانية) بدون أي خطأ، والخامس نايف الشواف بزمن (36.30) بدون أي خطأ.



