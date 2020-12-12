شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة رباعية تضبط موقعيْن مخالفيْن لبيع الدجاج الحي في جدة والان مع التفاصيل
من جهته شدد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، على جميع مشاريع الدواجن في المنطقة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات اشتباه على رقم طوارئ الثروة الحيوانية 8002470000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة.
من الجدير بالذكر أن لجنة أنفلونزا الطيور، تكوّنت بناء على توجيه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، والذي بموجبه شكّل المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، لجنة مكونة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة، ومكتب العمل؛ وذلك للوقوف على الوضع الصحي العام.
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