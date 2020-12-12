تغريم مؤسسة 148 ألف ريال لاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية

مصادرة جميع التصاميم محل الدعوى وإتلافها
أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنه تم تغريم مؤسسة (148) ألف ريال، بسبب اعتدائها على تصاميم إبداعية مملوكة لشركة أخرى.
وذكرت الهيئة -عبر تويتر- أن المؤسسة قامت بالاعتداء على تصاميم إبداعية مملوكة لشركة وذلك باستخدامها دون الحصول على إذن بذلك.
وأشارت إلى أنه تم فرض تعويض مالي على المؤسسة قدره 59 ألف ريال، وغرامة قدرها 89 ألف ريال، مع مصادرة جميع التصاميم محل الدعوى وإتلافها.
وأكدت الملكية الفكرية، أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق، يجنب العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية.
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