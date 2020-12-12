

إسلام آباد 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2729 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2116 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 381208 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مشيرًا إلى تسجيل 71 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8724 حالة وفاة.

// انتهى //

13:20ت م

0033



إسلام آباد 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2729 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 435056 حالة، منها 45124 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2116 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 381208 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مشيرًا إلى تسجيل 71 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8724 حالة وفاة.// انتهى //13:20ت م0033

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 2729 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.