السعودية اليوم / مقتل 90 مسلحًا من طالبان في اشتباكات مع القوات الأفغانية



كابول 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

قتل 90 مسلحُا على الأقل من حركة طالبان في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أن القوات الأفغانية تصدت لهجمات مسلحي طالبان في مناطق بانجواي وزيراي وأرغنداب ومايواند بإقليم قندهار، مبينة أن 90 مسلحا قُتلوا واُصيب 9 آخرون خلال وقوع الاشتباكات، فيما اكتشف الفريق الهندسي التابع للجيش الوطني الأفغاني 15 حقل ألغام وقام بتطهيرها، وتم تدمير عدد من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى نفق كان يتم استخدامه في العمليات الإرهابية.

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13:19ت م

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