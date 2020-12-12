السعودية اليوم / 2762 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 2762 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد و100 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إلى أنه بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 603159 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 17792 وفاة.

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12:49ت م

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