السعودية اليوم / السودان تسجل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا



‏الخرطوم 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 376 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان أن الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان ارتفعت إلى 20844 متضمنة 1340 وفاة ، فيما بلغ إجمالي المتعافين 11855 متعافيا.

// انتهى //

12:48ت م

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‏الخرطوم 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و21 وفاة، و182 حالة تعافٍ .وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان أن الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان ارتفعت إلى 20844 متضمنة 1340 وفاة ، فيما بلغ إجمالي المتعافين 11855 متعافيا.// انتهى //12:48ت م0026

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