شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 800 حقيبة شتوية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 800 حقيبة شتوية تحتوي على البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية والشالات النسوية في قرية كرم آباد بمنطقة شترال في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4,800 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.
يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 22,550 كسوة شتاء للمحتاجين بالمناطق الأكثر برودة في باكستان.
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