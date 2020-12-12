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2020-12-12 دبيان السبيعي يحصد جائزة فئة الفحل وإنتاجه لون الصفر في العرض النهائي على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل متابعات الخليج 365 - واس شهد ميدان العرض في أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم، العرض النهائي للعشرة المتأهلين في فئة “الفحل وإنتاجه” للون “الصفر”.

وضمت قائمة المتأهلين خمسة مشتركين حاصلين على المراكز الخمسة الأولى في النسخة الماضية، وهم على التوالي دبيان معيض السبيعي، سلطان محمد السبيعي، زعل فهيد الديحاني، ضيف الله المطيري، وخامسا بخيت مانع الدوسري.

ويشترك في الشوط للمرة الأولى كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وأحمد نداء المطيري, وتركي بنيدر الشمري، وحماد بندر الشمري.



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