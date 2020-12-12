شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 166 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 239 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 166 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 239 حالة إضافية، و13 وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 359.749 حالة، من بينها 3366 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 517 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 350.347 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6036 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 97.38%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.93%، ونسبة الوفيات 1.67%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (60)، منطقة مكة المكرمة (34)، منطقة المدينة المنورة (23)، المنطقة الشرقية (22)، منطقة عسير (7)، منطقة القصيم (6)، منطقة تبوك (4)، منطقة الجوف (3)، منطقة الحدود الشمالية (3)، منطقة نجران (2)، منطقة جازان (1)، منطقة حائل (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (40)، جدة (17)، ينبع (14)، مكة المكرمة (10)، الدمام (10)، المدينة المنورة (9)، المجمعة (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (29)، المدينة المنورة (20)، مكة المكرمة (17)، ينبع (17)، الهفوف (14)، جدة (13)، نجران (7).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.