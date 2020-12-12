شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: رفع الشكوى ضد قاضٍ عبر 3 قنوات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكدت وزارة العدل أنه يمكن رفع الشكوى ضد قاضٍ في محكمة، وذلك من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء عبر عدة قنوات.
وقالت وزارة العدل -ردا على استفسار مغرد حول رفع دعوى ضد قاض-، بأنه يمكن التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال مركز الاتصال الموحد للمجلس على الرقم (920002729).
وأضافت أنه يمكن أيضا تقديم شكوى عن طريق رابط تقديم شكوى على موقع المجلس الأعلى للقضاء من خلال الرابط التالي: https://www.scj.gov.sa/Services/Pages/default.aspx?id=1.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.