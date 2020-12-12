السعودية | طفل يخطف كأس "صقار المستقبل".. ويفوز بـ 50 ألف ريال

شكرا لقرائتكم طفل يخطف كأس "صقار المستقبل".. ويفوز بـ 50 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خصص مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، أمس الجمعة، شوطاً للأطفال والصقارين ممن لم يبلغوا سن الخامسة عشرة، باسم (صقار المستقبل)، في سابقة هي الأولى من نوعها، شارك فيه أكثر من 70 طفلاً وطفلة، في ملهم شمال مدينة الرياض.

وفاز بشوط صقار المستقبل الطفل ناصر محمد العجمي، بصقره الجوكر، الذي قطع مسافة السباق في 18 ثانية و257 جزءاً من الثانية، ليحقق لقب الشوط الذي خصص له المهرجان جوائز نقدية تبلغ 50 ألف ريال، توزع على المراكز العشرة الأولى، تشجيعاً لصغار السن على ممارسة الهواية، ونقلاً للإرث المتجدد والعريق للأجيال القادمة.

وكان مهرجان الصقور قد أقام سبعة أشواط نهائية، أولها لفئة حر فرخ ملاك سعوديين، وحصد لقب كأس الملك عبدالعزيز للشوط الصقار عيد محسن الخليف العتيبي، بصقره "دهام"، الذي قطع مسافة السباق 400 متر بزمن 20 ثانية و417 جزءاً من الثانية.

فيما تمكن الصقار عبدالله بن عبدالهادي الميموني المطيري من تحقيق لقبين ثمينين، الأول لشوط حر قرناس ملاك سعوديين، بصقره النشمي الذي قطع السباق في 19 ثانية و308 أجزاء من الثانية، والآخر لشوط قرموشة جير فرخ ملاك، بصقره "دانات"، وبزمن 18 ثانية و391 جزءاً من الثانية.

وظفر في الشوط النهائي الرابع موسى محيسن المطيري، بفئة قرموشة جير قرناس ملاك سعوديين، وقطع الصقر أميرة السباق في 18 ثانية و116 جزءاً من الثانية، فيما كان محمد بن برغش المنصوري حاضراً اليوم لاقتناص لقب كأس الملك عبدالعزيز لشوط قرموشة جير فرخ محترفين سعوديين، وحقق صقره "ضوء" اللقب بزمن 17 ثانية و589 جزءاً من الثانية، بفارق نحو نصف ثانية عن وصيفه.

وكان الشوط السادس النهائي لفئة قرموشة جير قرناس محترفين من نصيب أمين بن عبدالله الملاح، وتمكن صقره (نقي 1) من قطع السباق في 17 ثانية و447 جزءاً من الثانية، ليستحق لقب الشوط.

وشهد المهرجان إقامة شوط لفئات الجير (بيور/ شاهين/ تبع/ قرموشة) للملاك الدوليين، ونال لقب كأس الملك عبدالعزيز في الشوط الصقار الإماراتي فرج علي المزروعي، بصقره سريط، قاطعاً مسافة الملواح في 17 ثانية و 774 جزءاً من الثانية.