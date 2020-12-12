شاب ينهي حياة والده بطريقة مروعة في صبيا

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أقدم شاب على قتل والده المسن، عن طريق طعنه آلة حادة في قرية “مشلحة” التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وبدورها، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا الحادثة البشعة، واتخذت الإجراءات النظامية، فيما نقل جثمان القتيل لمستشفى صبيا العام؛ لاستكمال الإجراءات قبل دفن الجثة. Source slaati





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