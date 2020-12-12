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روى مهندس الذكاء الاصطناعي في شركة آبل الأمريكية، الدكتور هاني التويجري، قصة عقدين من الشغف بالحاسوب المنزلي أوصلته إلى هذه المكانة.
وقال، عبر فيديو نشره حساب التواصل الحكومي، إنه حاول على مدى السنوات الماضية تنمية قدراته، حيث عمل على مشروع برنامج يستطيع التعرف على الوجوه من خلال البرمجة.
وأوضح أنه عمل على هذا المشروع لمدة عام قبل التخرج برفقة أحد زملائه، ليبدآ رحلة البحث عن المشاركة في مسابقات إلكترونية، واستطاعا الحصول على المركز الثاني في إحدى المسابقات العالمية.
وتمكن التويجري من الحصول على الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة قبل العمل مع الشركة، ضمن فريق الرؤية ثلاثية الأبعاد، وهو الفريق المسؤول عن تحليل الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وروى قصة التحاقه بفريق عمل آبل، حيث قال إنه تلقى مكالمتين هاتفيتين من الشركة الأمريكية؛ الأولى لإجراء مقابلة في مقرها، استمرت 5 ساعات، وبعد الانتهاء منها خرج ليحصل على بعض الطعام، ثم تلقى المكالمة الثانية بعرض وظيفي منها.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر بدأ بالحاسوب المنزلي.. قصة ملهمة لمهندس سعودي اجتهد حتى حصل على وظيفة في “آبل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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