4 أعمال لا يجوز لـ”البنك المركزي” القيام بها

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حددت لوائح وأنظمة نظام البنك المركزي السعودي الذى وافق عليه مجلس الوزراء الأعمال التي لا يجوز للبنك القيام بها.

ونصت الأنظمة، وفقا لجريدة “أم القرى”، على أنه لا يجوز للبنك شراء العقارات أو امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية.

وشملت هذه الأعمال التي لا يجوز للبنك أن يقوم بها تمويل الحكومة وإقراضها، والاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق أهدافه.

كما نصت الوائح على ألا يقوم البنك بتمويل أو إقراض أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط يضعها المجلس.

Source almnatiq

