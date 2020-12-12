«أمانة المدينة المنورة» توضح غرامات إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة

حذرت أمانة المدينة المنورة، من إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، مشيرة إلى أن ذلك يعرض المخالف للغرامة.

وذكرت أمانة المدينة المنورة –عبر حسابها على تويتر- أن الغرامة في المخالفة الأولى هي 100 ريال، وفي المرة الثانية 200 ريال.

ونصحت أمانة المدينة المنورة، المواطنين، قائلة «استمتع بالأجواء في الحدائق وتجنب إشعال النار في غير الأماكن المسموح بها».

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