«الغذاء والدواء» توضح حقيقة تسبب لقاح كورونا العقم لدى النساء

أكدت هيئة الغذاء والدواء، عدم وجود أي دراسات علمية تشير إلى تسبب لقاحات فيروس كورونا، في العقم لدى النساء.

وذكرت الهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، قائلة: «تحية طيبة، حتى الآن لا يوجد دراسات تشير إلى ذلك».

وقال المواطن في استفساره، إن هناك شائعات تنتشر الآن، بأن لقاح كورونا يسبب العقم لدى النساء، فهل هذا صحيح؟

من جهة أخرى، ذكرت هيئة الغذاء والدواء، أن هناك أعراض جانبية محتملة للقاح كورونا، مثله مثل كثير من اللقاحات الأخرى، كارتفاع في درجة الحرارة، أو ألم وانتفاخ واحمرار في موضع الحقن، أو غثيان، أو إسهال، أو ألم في العظام، أو الصداع، أو انتفاخ العقد اللمفاوية، ويمكن التعامل معها بالشكل التقليدي.

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