هل يشترط وجود رخصة قيادة لشراء النساء للسيارات؟.. «المرور» يجيب

أكد وجود مخالفة على عدم استخدام الراكب لحزام الأمان
أوضح المرور السعودي، أنه لا يشترط وجود رخصة قيادة لشراء النساء للسيارات.
وذكر المرور –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «مرحبًا بك، لا يلزم ذلك للمواطنين.. نشكر تواصلك».
وقال المواطن في استفساره: هل يشترط وجود رخصة قيادة لشراء السيارة للنساء؟
من جهة أخرى، أوضح المرور أنه وفقًا للنظام، ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم.
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