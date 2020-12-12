هل يشترط وجود رخصة قيادة لشراء النساء للسيارات؟.. «المرور» يجيب

أوضح المرور السعودي، أنه لا يشترط وجود رخصة قيادة لشراء النساء للسيارات.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «مرحبًا بك، لا يلزم ذلك للمواطنين.. نشكر تواصلك».

وقال المواطن في استفساره: هل يشترط وجود رخصة قيادة لشراء السيارة للنساء؟

من جهة أخرى، أوضح المرور أنه وفقًا للنظام، ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم.

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