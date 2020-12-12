أسعار الذهب في السعودية تشهد اليوم السبت حالة من الاستقرار لليوم الثاني على التوالي

السبت 12 ديسمبر 2020

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، حالة من الاستقرار لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بأنباء توزيع لقاح كورونا في الأسواق.



وتختلف أسعار الذهب في السعودية باختلاف المناطق وعيارات الذهب وقيمة المصنعية، ولكنها لاتزال منخفضة بفعل آمال توزيع لقاح فيروس كورونا في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت نحو 221.80 ريال (59.13 دولار)، مقابل 221.24 ريال (58.98 دولار) في ختام تعاملات أمس الجمعة.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا في المملكة) عن مستوى 194.07 ريال (51.74 دولار)، مقابل 193.59 ريال (51.61 دولار)، أمس.

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل عند فتح التعاملات في السوق السعودية صباح السبت، نحو 166.35 ريال (44.35 دولار)، مقابل 165.93 ريال (44.24 دولار) عند آخر إغلاق.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية صباح السبت نحو 129.38 ريال (34.49 دولار)، مقابل 129.06 ريال (34.41 دولار) أمس الجمعة، وسعر جرام الذهب عيار 12 وصل إلى 110.90 ريال (29.57 دولار)، مقابل 110.62 ريال (29.49 دولار)، وعن سعر جرام الذهب عيار 10 سجل نحو 92.42 ريال (24.64 دولار).

وصل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت لمستوى 6,894.52 ريال (1,837.86 دولار)، مقابل 6,886.79 ريال (1,835.92 دولار) أمس.

وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) سجل خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت نحو 1,552.56 ريال (413.92 دولار)، مقابل 1,548.72 ريال (412.89 دولار) الجمعة.