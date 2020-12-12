الجهني : حالة ممطرة والتحديثات مبشرة

2020-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع خبير المناخ، عضو لجنة تسميات، الدكتور زياد الجهني أن تشهد السعودية حالة ممطرة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن التحديثات تبشر بمزيد من أمطار الخير والبركة.

وقال الجهني: من المتوقع أن تستقبل المنطقة حالة ممطرة ما بين خفيفة ومتوسطة من مساء يوم الاثنين المقبل، حيث تبدأ الأمطار على تبوك، الوجه، وضباء ثم تنتقل نحو أملج وسواحل المدينة ثم تمتد لرابغ ومستورة وصعبر وتستمر السحب حتى وصولها إلى وسط الساحل الغربي وجدة.

وتابع الجهني: التحديثات مبشرة إن شاء الله.

حالة ممطرة على السعودية

وكان خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، توقع أن تشهد السعودية حالة جوية شتوية ممطرة ابتداء من يوم الاثنين المقبل على عدد من مناطق السعودية.

وقال الحصيني: متوقع من يوم الاثنين 1442/4/29هـ – إن شاء الله – حالة جوية شتوية ممطرة يمكن تصنيفها بوجه عام من خفيفة إلى متوسطة وتكون بدايتها من شمال المملكة،

وتابع الحصيني: متوقع أن تؤثر هذه الحالة على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف ثم المدينة وحائل ثم مكة والقصيم وأقصى شمال منطقة الرياض ثم تمتد نواحي أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان.

وأردف بالقول: الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وغزيرة على أجزاء من تبوك وشمال مكة يرافقها ارتفاع مؤقت في الحرارة ثم انخفاض درجات الحرارة وتسبق بنشاط للرياح مثيرة للأتربة.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تشهد المملكة حالة مطرية – بمشيئة الله تعالى – من منتصف الأسبوع الجاري تستمر لعدة أيام.

وقال المركز إن هذه الحالة سوف تستمر على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة – تشمل أجزائها الساحلية)، وأجزاء من مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية).

فيما توقع مركز طقس العرب أن تتأثر أجواء السعودية بمرتفع جوي خلال الأيام القادمة، لكن بوجه عام سيكون طقس السعودية مستقراً وخريفياً لطيفاً في أغلب المناطق نهاراً وبارداً ليلاً.

