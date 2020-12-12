شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى الإدارة» يحارب الفساد بـ 11 متحدثاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏ برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري تقيم الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود بالتعاون مع جسور التنمية للاستشارات والتطوير الملتقى الافتراضي: «المسؤولية الوطنية تجاه مكافحة الفساد»، وذلك مساء يوم الأحد 28 ربيع الاخر- 13 ديسمبر، ويأتي ذلك تزامناً مع الاحتفال العالمي بيوم الفساد الذي يصادف الـ9 من ديسمبر من كل عام.

‏ويشارك الملتقى بعدة محاور، اشتملت على محاربة الفساد واجب شرعي، ‏جهود المنظمات التعليمية والتربوية في مواجهة الفساد، الانتماء الوطني ودوره في مكافحة الفساد، الأسرة المحارب الأول للفساد، دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد.

‏وقال الدكتور وادي بن براك العنزي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة إن هذا الملتقى يأتي ليسلط الضوء على دور المنظمات في مختلف القطاعات لمواجهة الفساد وتعزيز النزاهة، وذلك تماشياً مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين، موجهاً شكره لوزير التعليم على رعايته الكريمة.

‏من جانبه قال الأمين العام للجمعية السعودية للإدارة خليل بن سعد الذيابي إن هذا الملتقى يأتي تزامناً مع احتفالات المجتمع الدولي بيوم محاربة الفساد الذي يأتي هذا العام بشعار «متحدون على مكافحة الفساد». وأضاف: المملكة العربية السعودية دولة رئيسية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتتبوأ مكانة مميزة عالمياً في مؤشرات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، داعياً الجميع لحضور الملتقى عبر الرابط:

‏⁦‪https://vimeo.com/event/541465/aeae88c40c⁩

‏يذكر أن هذا الملتقي يأتي ضمن أنشطة الجمعية السعودية للإدارة التي شهدت أخيراً انتخاب مجلس إدارة جديد. وتشمل أنشطة الجمعية العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية والندوات والملتقيات.