رابط التقديم على وظائف الدفاع المدني عبر جدارة

2020-12-12

متابعات الخليج 365 -الرياض

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تبدأ منظومة جدارة غدًا الأحد في استقبال طلبات شغل وظائف الدفاع المدني التي تم الإعلان عنها في وقت سابق للمواطنين من الجنسين.

التسجيل على وظائف الدفاع المدني

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت عن طرح 18 وظيفة إدارية للرجال والنساء عبر منظومة التوظيف جدارة.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التقديم على الوظائف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ حتى يوم الخميس 2 / 5 / 1442هـ .

ويمكن الدخول على رابط جدارة للتقديم على وظائف مديرية الدفاع المدني من خلال هذا الرابط (هنا)

آلية استخدام خدمة جدارة:

التسجيل في الخدمة أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب مسبق.

استكمال بيانات السيرة الذاتية.

الإضافة والتعديل على بيانات المؤهلات العلمية.

الاطلاع على الإعلانات والوظائف والتقديم عليها.

الاطلاع على نتائج الترشيح بعد التقديم على الوظائف.



