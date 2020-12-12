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2020-12-12 الشواطي يحتفل بعقد قرانه في أحد رفيدة متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - أحدرفيدة احتفل الدكتور تركي بن علي الشواطي وأسرته مساء الجمعة بعقد قرانه على كريمة عوضة آل عواض وذلك بقاعة السمو للمناسبات بحي النزهة بمحافظة أحد رفيدة وسط إجراءات احترازية. وتلقى الشواطي التهاني والتبريكات من أقاربه وزملائه بهذه المناسبة المختصرة بين الأسرتين. “ متابعات الخليج 365” تبارك لدكتور تركي الشواطي وتتمنى له التوفيق في حياته.



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