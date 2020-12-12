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شكرا لقرائتكم أهالي أحد رفيدة ينتظرون افتتاح المكتبة العامة بعد جاهزية المبنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أهالي أحد رفيدة ينتظرون افتتاح المكتبة العامة بعد جاهزية المبنى
تتكون من طابقين وتحتوي على 212 مقعداً
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة
يتطلع أهالي محافظة أحد رفيدة لتحديد موعد تدشين وافتتاح المكتبة العامة من قبل الجهة التابعة لها والمسؤولة عن إدارتها بعد ما تم الانتهاء من مشروع البناء وجاهزية جميع المرافق الداخلية والخارجية.
ويتكون مبنى المكتبة العامة في أحد رفيدة من طابقين وبمساحة كبيرة تم تصميمه وتنفيذه بأعلى المعايير والمقاسات الهندسية المطلوبة في إنشاء مباني المكتبات العامة في المملكة، وحسب الخطة المدروسة لمبادرة تطوير المكتبات العامة التي أطلقها العام الماضي صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المكتبات.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل المكتبات العامة إلى منصاتٍ ثقافية بمفهوم اجتماعي شامل وحديث تلتقي فيه أنماط الإبداع الثقافي كافة ويجد فيها الأفراد من مختلف شرائح المجتمع ما يمنحهم المعرفة والمشاركة والتفاعل في تجربة ثقافية متكاملة.
وتضمن هذا التطوير توظيف المكتبات العامة لتعزيز مفهوم البيوت الثقافية التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الثقافة في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها لكونها تخدم ذات الأهداف الثقافية والمجتمعية.
وجاءت المبادرة بعد دراسة ميدانية أجرتها هيئة المكتبات لواقع المكتبات العامة في المملكة ووضعت استناداً عليها خطة تطوير تمتد حتى العام 2030م تستهدف خلالها إنشاء 153 مكتبة عامة في جميع مناطق المملكة وتعتمد جميعها على ذات المفهوم الشامل الذي يوائم بين الأدوار المعرفية للمكتبات العامة والأدوار الثقافية لبيوت الثقافة على أن يتم إكمال أول 13 مكتبة منها في عام 2022 حتى يكتمل العدد النهائي لها بحلول عام 2030.
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