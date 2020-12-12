شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: ‏لا يزال الاستقرار الجوي مسيطر على أجوائنا باستثناء عسير وجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، أنه ‏لا يزال الاستقرار الجوي مسيطر على أجواء المملكة.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن هذا ديدن المربعانية، سماء صافية، وشمس ساطعة، وأجواء باردة؛ وذلك لتمركز مركز للضغط الجوي المرتفع (الطارد للحالات المطرية)

وأشار "المسند" إلى أنه يُستنثى من الاستقرار أجزاء من منطقتي عسير وجازان؛ فمن المتوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة، لافتًا إلى أن الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم قد تبدأ يوم الاثنين القادم.

وقال أنه ربما تستمر لأربعة أيام أو نحوها، ونطاق تأثيرها (قد) يشمل أجزاء من النصف الشمالي من المملكة، والتغيرات واردة، والحالة بصفة عامة خفيفة إلى متوسطة.