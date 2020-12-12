«التنمية الاجتماعية» يحدد شروط حصول «العاطل» على قرض

لمواجهة ظروف الحياة
حدّد بنك التنمية الاجتماعية شروطًا لحصول العاطل على قرض لمساعدته على ظروف الحياة.
وفي رده على عميلة عبر تويتر تقول: أنا عاطلة ومحتاجة قرض يساعدنا ع ظروف الحياة، قال البنك: في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، يُشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة.
وأوضح البنك أنه يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.
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