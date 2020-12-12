

الرياض 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

استقبل الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، رئيسة قسم الشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرياض مريم ناصر المهيري والوفد المرافق لها، بمقر المركز بالرياض.

واستمع الوفد الزائر إلى عرضٍ موجز عن أبرز أنشطة المركز وأعماله ومبادراته وبرامجه المتنوعة، إضافة إلى ما نفذه من لقاءات فكرية وطنية وندوات لمناقشة القضايا المتنوّعة، بهدف تعزيز قيم التعايش والتنوع والتسامح والوسطية والاعتدال، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ثم قام الوفد بزيارة معرض الحوار التفاعلي واستمعوا لشرح مفصل عن مراحله الذكية ومحطاته.

// انتهى //

09:21ت م

0011





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفد من سفارة دولة الإمارات بالرياض يزور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.