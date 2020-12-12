سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم السبت 12 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني مقابل الدينار الجزائري، اليوم السبت، في السوق الموازية، فيما استقر الدولار.

وارتفع الريال السعودي، وتراجع الدينار الكويتي، واستقر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء بالجزائر، فيما استقرت العملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت، لدى بنك الجزائر (البنك المركزي).

وانخفض سعر العملة الأوروبية في السوق الموازية "السوداء" إلى 218.10 دينار للشراء، و 220.52 دينار للبيع، مقابل 218.26 دينار للشراء، و 220.68 دينار للبيع، أمس الجمعة.

فيما استقر سعر الدولار في السوق الموازية "السوداء" الجزائرية عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

وتراجع الجنيه الإسترليني، في السوق السوداء، إلى 238.06 دينار للشراء، و 240.71 دينار للبيع، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، مقابل 239.13 دينار للشراء، و 241.79 دينار للبيع، أمس.

ولم تكن 2020 سهلة على اقتصاد الجزائر المتهالك منذ 6 سنوات بفعل أزمة اقتصادية اشتد لهيبها خلال السنة الحالية، بفعل جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط، وتأثيرات قضايا فساد النظام السابق.

أصعب الأعوام

وكبدت التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط الجزائر خسائر بنحو 10 مليارات دولار.

وأجبرت آثار كورونا وأسعار النفط السلبية الحكومة الجزائرية على إقرار أكثر الموازنات تقشفاً وصرامة لعام 2021، بنحو 62 مليار دولار، بتراجع قيمته نحو 2 مليار دولار عن موازنة 2020.

وتعتمد الحكومة الجزائرية سعر 40 دولارا لبرميل النفط في موازنة 2021، فيما يمثل النفط والغاز نحو 97% من صادرات الجزائر، على إيرادات الحكومة.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري على موقع بنك الجزائر (البنك المركزي) عند نحو 131.45 دينار للشراء، و 131.46 دينار للبيع.

وظل سعر اليورو لدى بنك الجزائر، ثابتا عند 158.86 دينار للشراء، و 158.90 دينار للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني، لدى بنك الجزائر، نحو 174.96 دينار للشراء، و175.01 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي في المركزي الجزائري، عند 35.042 دينار للشراء، و 35.048 دينار للبيع.

فيما ارتفع سعر الريال السعودي، مقابل الدينار الجزائري، في السوق السوداء، إلى نحو 48.01 دينار للشراء، و 48.54 دينار للبيع، مقابل نحو 47.98 دينار للشراء، و 48.52 دينار للبيع، أمس الجمعة.

واستقر الدرهم الإماراتي في المركزي الجزائري، عند 35.78 دينار للشراء، و 35.79 دينار للبيع، وكذلك في السوق الموازية عند نحو 49.01 دينار للشراء، ونحو 49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك الجزائر، نحو 430.57 دينار للشراء، و431.19 دينار للبيع.

بينما تراجعت العملة الكويتية في السوق السوداء، تراجعا طفيفا إلى نحو 589.50 دينار للشراء، و 596.05 دينار للبيع، مقابل نحو 590 دينار للشراء، و 596.56 دينار للبيع.