أخبار السعودية اليوم.. «الصحة» تكشف موعد وصول لقاح كورونا وإقرار قواعد تنظيم المهن الحرة

ترصد «صحيفة عاجل» اليوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2020م، أهم أخبار السعودية منها: «الصحة» تكشف موعد وصول لقاح كورونا والفئات المستهدفة، وإقرار القواعد الجديدة لتنظيم المهن الحرة في المملكة، و«المرور السعودي» يحذر من مخالفتين سلوكيتين على الطريق.

بالفيديو.. «الصحة» تكشف موعد وصول لقاح كورونا.. والفئات المستهدفة

كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، عن موعد وصول لقاح فايزر، ضد فيروس كورونا إلى المملكة العربية السعودية.

«الأحوال المدنية» تكشف إمكانية سحب البلاغ عن فقدان الهوية الوطنية

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن مدى إمكانية سحب البلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية.

أستاذ اجتماعيات يوضح أسباب تعامل الأسر السعودية «المشرف» مع العمالة المنزلية

فسر الدكتور عبدالسلام الوايل، أستاذ اجتماعيات العلوم والمعرفة المشارك بجامعة الملك سعود، الصور المشرفة للأسر السعودية في التعامل مع العمالة المنزلية.

بعد اعتماد «المركزي السعودي» الجديد.. 4 محظورات على «ساما»

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 9-4-1442هـ بالموافقة على نظام البنك المركزي السعودي الجديد.

رسميًّا.. إقرار القواعد الجديدة لتنظيم المهن الحرة في المملكة

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير التجارة بالموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة في المملكة.

شرطة الرياض: القبض على 6 أشخاص حولوا أموالًا مجهولة المصدر إلى خارج المملكة

صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت بفضل الله من القبض على (5) مخالفين لنظام الإقامة ومخالف لأمن الحدود من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابين بنكيين لكيانين تجاريين قام مالكاهما بالتواطوء معهم لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية.

«التنمية الاجتماعية» يحدد شروط حصول «العاطل» على قرض

حدّد بنك التنمية الاجتماعية شروطًا لحصول العاطل على قرض لمساعدته على ظروف الحياة.

لأول مرة.. الطفل «ناصر» يفوز بكأس صقار المستقبل في مهرجان الصقور

خصص مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، اليوم، شوطًا للأطفال والصقارين ممن لم يبلغوا سن الخامسة عشرة، باسم (صقار المستقبل)، في سابقة هي الأولى من نوعها، شارك فيه أكثر من 70 طفلًا وطفلة، في ملهم شمال مدينة الرياض.

ثلاث مدن تتصدر خريطة التعافي من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، 236 حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

«المرور السعودي» يحذر من مخالفتين سلوكيتين على الطريق

حذر المرور السعودي، من التجاوز الخاطئ وقطع الإشارة المرورية، مشيرًا إلى أنها سلوكيات تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

«الخطوط السعودية»: إعفاء السعوديين من إجراءات كورونا ببريطانيا السبت

أكدت الخطوط السعودية أن قرار المملكة المتحدة، بإعفاء المسافرين من السعودية من إجراءات كورونا، سيبدأ تطبيقه فجر غدٍ السبت.

موقف «مؤثر» يتحول لمبادرة مجتمعية بالرياض.. ترجمة قوائم الطعام إلى طريقة برايل

دشنت نجلاء عبدالعزيز طالبة بكلية التربية الخاصة بجامعة الأمير نورة بالرياض، مبادرة لتحويل قوائم الطعام في المطاعم والمقاهي مجانًا إلى طريقة بريل، في محاولة منها لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر.

ما الشروط الواجب توافرها في طالب ترخيص مهنة حرة وموقف التراخيص الحالية؟

نشرت جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة، قرار وزير التجارة بالموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة في المملكة.

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